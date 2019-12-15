Энсхеде, Нидерланды, , 08:38 — REGNUM Футбольный клуб из Арнема «Витесс» обыграл с разгромным счетом команду «Твенте» из Энсхеде в матче семнадцатого тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Игра прошла на поле стадиона «Де Гролс Весте» в Энсхеде и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

Голы в составе победителей на свой счет записали оформивший в матче дубль форвард Брайан Линссен (51-я и 72-я минуты) и французский нападающий клуба Нуа Дико (61-я).

Отметим, это первая победа «Витесса» после того как с поста главного тренера команды ушел российский специалист Леонид Слуцкий, который покину клуб 30 ноября текущего года. В данный момент главным тренером «Витесса» является Джозеф Остин, который ранее был тренером юношеских команд в клубе.