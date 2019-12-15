Оттава, , 08:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» обыграл в овертайме команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Главным героем встречи стал форвард «Оттавы» Энтони Дюклер, который оформил в матче хет-трик (3-я, 13-я и 62-я минуты), причем последняя шайба в овертайме стала победной для его команды. Ещё одна шайба на счету Коннора Брауна (29-я).

У «Коламбуса» голами отличились Кэм Аткинсон (5-я) и оформивший в матче дубль Александр Тексье (45-я и 52-я).

Отметим, по итогам встречи «Оттава» набрала 30 очков и находится на четырнадцатой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Коламбуса» в активе 30 очков и тринадцатое место там же.