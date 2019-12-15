Нью-Йорк, США, , 08:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл в овертайме команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Айлендерс» голы на счету Майкла Дэл Колла (6-я минута), Джордана Эберле (45-я) и Энтони Бовиллье (64-я).

У «Баффало» шайбами отличились Виктор Олофссон (27-я в большинстве) и Джек Айкел (59-я при игре 6×4).

Отметим, по итогам матча в активе «Айлендерс» 46 очков и третья позиция в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Баффало» 39 очков и седьмая строчка там же.