Нью-Йорк, США, 15 декабря 2019, 08:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл в овертайме команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра проходила на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.
В составе «Айлендерс» голы на счету Майкла Дэл Колла (6-я минута), Джордана Эберле (45-я) и Энтони Бовиллье (64-я).
У «Баффало» шайбами отличились Виктор Олофссон (27-я в большинстве) и Джек Айкел (59-я при игре 6×4).
Отметим, по итогам матча в активе «Айлендерс» 46 очков и третья позиция в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Баффало» 39 очков и седьмая строчка там же.