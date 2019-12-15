Торонто, Канада, , 08:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» обыграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счетом 110:102 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал камерунский форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, оформивший в матче дабл-дабл с 30 очками и 10 подборами. Ещё 25 очков набрал его коллега по команде — легкий форвард Норман Пауэлл.

Самым результативным у «Нетс» оказался разыгрывающий Спенсер Динуайдди.

Отметим, это третья победа «Рэпторз» за последние семь матчей и третье поражение «Бруклина» в последних семи играх.