Анахайм, США, , 07:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в серии послематченвых буллитов команде «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионатасевероамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:3 в серии буллитов.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе «Рейнджерс» голами отличились оформивший в матче дубль Мика Зибанеджад (1-я и 42-я минуты) и российский форвард клуба Артемий Панарин (4-я). У «Дакс» шайбы забили Яков Сильверберг (9-я в большинстве), Эрик Гудбрансон (22-я) и Хампус Линдхольм (59-я в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов хозяева оказались удачливее. Победный бросок на счету Якова Сильверберга.

Отметим, по итогам матча в активе «Рейнджерс» 36 очков и восьмая строчка турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Анахайма» 32 очка и двенадцатое место на Западе.