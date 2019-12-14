Рим, , 22:46 — REGNUM 14 декабря в Неаполе (Италия) на стадионе «Сан-Паоло» между коллективами «Наполи» и «Парма» был разыгран матч 16-го тура Серии А 2019/20. Противостояние завершилось волевой победой гостей.

Арендованный из «Аталанты» 19-летний вингер «Пармы» Деян Кулусевски, заработавший 1+1 очка по системе гол+пас, совершивший 2 успешные обводки и 1 отбор, стал лучшим игроком матча с оценкой 8.31. Точность передач полузащитника составила 92%.

«Парма», одержав 7-ю победу и набрав 24 очка, поднялась на 7-е место. «Наполи» с 21-м баллом расположился позицией ниже.

Статистика матча («Наполи"/"Парма»)

Удары 28/6

Удары в створ 10/4

Владение мячом 69%/31%

Нарушения 9/12

Угловые 10/1

Оценки WhoScored 6.61/6.84

Составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Руй, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Аллан, Руис, Зилиньски, Инсинье, Кальехон, Милик.

Запас: Льоренте, Лосано (↑ 79), Эльмас, Лупрето (↑ 5), Мертенс (↑ 63), Хюсай, Оспина, Карнезис, Юнес, Гаэтано, Леандриньо.

Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

«Парма»: Сепе, Якопини, Алвеш, Гальоло, Дармиан, Эрнани, Бругман, Барилла, Жервиньо, Кулусевски, Корнелиус.

Запас: Дермаку, Грасси (↑ 66), Лорини, Коломби, Аластра, Адоранте, Спрокати (↑ 17), Пеццелла (↑ 77).

Главный тренер: Роберто Д’Аверса.

Бригада арбитров: Марко ди Белло | Маттео Боттегони | Давиде Империале | Ливио Маринелли.

Желтые карточки: Жервиньо — 9, Гальоло — 63, Мертенс — 79, Милик — 81.

Забитые мячи: Деян Кулусевски (Андреас Корнелиус) 4 — 0:1, Аркадиуш Милик (Дрис Мертенс) 64 — 1:1, Жервиньо (Деян Кулусевски) 90 — 1:2.

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