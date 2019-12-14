Лондон, , 22:44 — REGNUM 14 декабря в Англии на стадионе «Сент-Мэрис» между «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Противостояние завершилось минимальной победой «молотобойцев».

Лучшим игроком матча с оценкой 8.94 был признан французский форвард Себастьен Аллер, забивший единственный мяч «молотобойцев», совершивший 3 успешные обводки и выигравший 10 воздушных дуэлей. Точность передач нападающего составила 61%.

«Вест Хэм» одержал пятую победу, набрал 19 очков и поднялся на 15-ю позицию. «Саутгемптон» с 15-ю баллами остался на 18-й строчке в зоне вылета.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Вест Хэм»)

Удары 11/9

Удары в створ 2/5

Владение мячом 53%/47%

Нарушения 9/14

Угловые 4/8

Оценки WhoScored 6.50/6.87

Составы на матч:

«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Бертранд, Беднарек, Дженепо, Уорд-Прауз, Редмонд, Хейбьерг, Лонг, Ингс.

Запас: Есида, Вестергорд, Адамс (↑ 87), Ромеу (↑ 46), Армстронг (↑ 84), Обафеми, Ган.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

«Вест Хэм»: Мартин, Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна, Фредерикс, Нобл, Райс, Снодграсс, Форналс, Аллер, Антонио.

Запас: Сабалета, Ярмоленко (↑ 73), Хименес, Санчес (↑ 80), Диоп (↑ 88), Масуаку, Аети.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Даниэл Кук | Роберт Джонс.

Желтые карточки: Хейбьерг — 37, Снодграсс — 45, Фредерикс — 56, Мартин — 90.

Забитые мячи: Себастьян Аллер (Пабло Форналс) 37 — 0:1.

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