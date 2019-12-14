Берлин, , 22:42 — REGNUM 14 декабря в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпильарена» между коллективами «Фортуна» и «Ред Булл Лейпциг» был разыгран матч 15-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20. Противостояние завершилось крупной победой «быков».

MVP противостояния стал 28-летний латераль «быков» Марсел Халштенберг, подавший 4 корнера, выигравший 5 верховых единоборств и совершивший 1 обводку и 2 успешных отбора. Точность передач флангового защитника составила 90%.

«Ред Булл Лейпциг», одержав 10-ю победу и набрав 33 очка, временно поднялся на первую позицию. «Фортуна Дюссельдорф» с 12-ю баллами осталась в зоне вылета на 16-й строчке.

Статистика матча («Фортуна"/"РБ Лейпциг»)

Удары 6/19

Удары в створ 1/7

Владение мячом 30%/70%

Нарушения 11/10

Угловые 3/9

Оценки WhoScored 6.07/7.26

Составы на матч:

«Фортуна»: Стеффен, Хоффманн, Айхан, Бормут, Бодзек, Гиссельманн, Циммерман, Зоботтка, Ковнацки, Томми, Ампома.

Запас: Касим, Финк, Баркок, Пледль, Контенто, Кастенмейер, Бейкер, Текпетей.(↑ 87)

Главный тренер: Фридхельм Функель.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Халштенберг, Ильзанкер, Нкунку, Лаймер, Демме, Нкунку, Вернер, Шик.

Запас: Хайдара, Поульсен, Форсберг, Лукман, Вулф, Кунья, Мукиэле, Ампаду, Мвого.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

Бригада арбитров: Роберт Хартманн | Кристиан Лейхер | Маркус Хекер | Патрик Альт.

Желтые карточки: Демме — 33, Айхан — 57, Бодзек — 77.

Забитые мячи: Патрик Шик (Конрад Лаймер) 2 — 0:1, Тимо Вернер (пенальти) 58 — 0:2, Норди Мукиэле (Марсель Забитцер) 76 — 0:3.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бернли» вырвал победу над «Ньюкаслом» в 17-м туре АПЛ