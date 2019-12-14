Екатеринбург, , 22:38 — REGNUM Российский боец MMA Александр Шлеменко одержал победу в поединке с бывшим бойцом UFC Дэвидом Бранчем, об этом 14 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поединок состоялся в Екатеринбурге. Шлеменко одолел своего соперника в первом раунде, применив к нему удушающий прием.

Напомним, Александр Шлеменко был победителем Bellator в среднем весе. В активе бойца 59 побед и 13 поражений. Его соперник потерпел седьмое поражение при 22 победах.

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