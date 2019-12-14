Лондон, , 20:27 — REGNUM 14 декабря в Шеффилде (Англия) на стадионе «Брэммол Лэйн» между коллективами «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Противостояние завершилось победой «клинков».

28-летний полузащитник сборной Шотландии Джон Флек, оформивший дубль, подавший 2 корнера и совершивший 2 успешные обводки, был признан лучшим игроком матча с оценкой 8.40.

Одержав вторую подряд победу и набрав 25 очков, «Шеффилд Юнайтед» поднялся на 5-ю позицию. «Астон Вилла» с 15-ю баллами расположилась на 17-м месте.

Статистика матча («Шеффилд Юнайтед"/"Астон Вилла»)

Удары 9/7

Удары в створ 3/0

Владение мячом 58%/42%

Нарушения 9/10

Угловые 3/2

Оценки WhoScored 6.98/6.31

Составы на матч:

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О’Коннелл, Башам, Иган, Болдок, Стивенс, Флек, Лундстрам, Норвуд, МакГолдрик, Муссе.

Запас: Фримен, МакБарни (↑ 61), Шарп, Джагелка, Осборн (↑ 90), Мур, Бешич (↑ 86).

Главный тренер: Крис Уайлдер.

«Астон Вилла»: Хитон, Таргетт, Энгельс, Гильбер, Хос, Макгинн, Лэнсбери, Накамба, Мораеш, Грилиш, Эль-Гази.

Запас: Тейлор, Луис (↑ 66), Конса, Хассан (↑ 80), Нюланд, Коджиа (↑ 69), аль-Мухаммади.

Главный тренер: Дин Смит.

Бригада арбитров: Питер Бенкс | Питер Киркап | Николас Хортон.

Желтые карточки: Норвуд — 12, Флек — 16, Хос — 64, Таргетт — 69.

Не забитые пенальти: Джек Грилиш — 78.

Забитые мячи: Джон Флек (Джон Лундстрам) 50 — 1:0, Джон Флек (Дэвид МакГолдрик) 73 — 2:0.

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