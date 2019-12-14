Лондон, 14 декабря 2019, 20:25 — REGNUM 14 декабря в Бернли на стадионе «Терф Мур» между коллективами «Бернли» и «Ньюкасл» был разыгран матч 17-го тура АПЛ 2019/20. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
«Бернли» одержал шестую победу в сезоне, набрал 21 очко и поднялся на 12-е место. «Ньюкасл» с 22-мя баллами расположился позицией выше.
Самым полезным игроком в этой встрече стал Джеймс Тарковски, выигравший 10 верховых единоборств и совершивший 1 успешный отбор. Точность передач защитника составила 75%.
Статистика матча («Бернли"/"Ньюкасл»)
Удары 9/8
Удары в створ 4/0
Владение мячом 44%/56%
Нарушения 14/12
Угловые 4/3
Оценки WhoScored 7.12/6.44
Составы на матч:
«Бернли»: Поуп, Тарковски, Ми, Питерс, Бардсли, Корк, Макнейл, Хендрик, Вествуд, Вуд, Барнес.
Запас: Лоутон, Дринкуотер, Брэди, Родригес (↑ 85), Харт, Леннон, Выдра.
Главный тренер: Шон Дайч.
«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Фернандес, Хайден, Дамметт, Виллемс, Манкильо, Лонгстафф, Кэрролл, Жоэлинтон, Атсу.
Запас: Гэйл (↑ 71), Муто (↑ 80), Крафт, Лежен, Эллиот, Йедлин, Лонгстафф.
Главный тренер: Стив Брюс.
Бригада арбитров: Тим Робинсон | Гари Бесвик | Адам Нунн | Энтони Тейлор.
Желтые карточки: Жоэлинтон — 41, Кэрролл — 59.
Забитые мячи: Крис Вуд (Эшли Вествуд) 58 — 1:0.
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