Лондон, , 20:25 — REGNUM 14 декабря в Бернли на стадионе «Терф Мур» между коллективами «Бернли» и «Ньюкасл» был разыгран матч 17-го тура АПЛ 2019/20. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

«Бернли» одержал шестую победу в сезоне, набрал 21 очко и поднялся на 12-е место. «Ньюкасл» с 22-мя баллами расположился позицией выше.

Самым полезным игроком в этой встрече стал Джеймс Тарковски, выигравший 10 верховых единоборств и совершивший 1 успешный отбор. Точность передач защитника составила 75%.

Статистика матча («Бернли"/"Ньюкасл»)

Удары 9/8

Удары в створ 4/0

Владение мячом 44%/56%

Нарушения 14/12

Угловые 4/3

Оценки WhoScored 7.12/6.44

Составы на матч:

«Бернли»: Поуп, Тарковски, Ми, Питерс, Бардсли, Корк, Макнейл, Хендрик, Вествуд, Вуд, Барнес.

Запас: Лоутон, Дринкуотер, Брэди, Родригес (↑ 85), Харт, Леннон, Выдра.

Главный тренер: Шон Дайч.

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Фернандес, Хайден, Дамметт, Виллемс, Манкильо, Лонгстафф, Кэрролл, Жоэлинтон, Атсу.

Запас: Гэйл (↑ 71), Муто (↑ 80), Крафт, Лежен, Эллиот, Йедлин, Лонгстафф.

Главный тренер: Стив Брюс.

Бригада арбитров: Тим Робинсон | Гари Бесвик | Адам Нунн | Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Жоэлинтон — 41, Кэрролл — 59.

Забитые мячи: Крис Вуд (Эшли Вествуд) 58 — 1:0.

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