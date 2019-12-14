Лондон, 14 декабря 2019, 20:23 — REGNUM 14 декабря на стадионе «Кинг Пауэр» между коллективами «Лестер Сити» и «Норвич Сити» был разыгран матч 17-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Противостояние завершилось паритетом сторон.
«Лестер» набрал 39 очков и укрепился на второй строчке в таблице лиги. «Норвич Сити» с 12-ю баллами расположился на предпоследнем месте в зоне вылета.
MVP противостояния с оценкой 7.58 был признан Эмилиано Буэндиа, отдавший голевую передачу на Теэму Пукки, подавший 4 корнера и совершивший 2 успешных отбора и 1 обводку. Точность передач 22-летнего аргентинца составила 86%.
Статистика матча («Лестер"/"Норвич»)
Удары 17/10
Удары в створ 6/4
Владение мячом 59%/41%
Нарушения 11/16
Угловые 12/4
Оценки WhoScored 6.81/6.72
Составы на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Ндиди, Прает, Тилеманс, Мэддисон, Варди, Ихеаначо.
Запас: Джастин, Морган, Грей (↑ 39), Олбрайтон, Уард, Барнс (↑ 46), Перес.
Главный тренер: Брендан Роджерс.
«Норвич»: Крул, Эронз, Байрэм, Годфри, Циммерманн, Кантуэлл, Буэндиа, Трибулль, Маклин, Тетти, Пукки.
Запас: Вранчич (↑ 90), Эрнандес (↑ 85), Льюис, Штиперман (↑ 86), Фарманн, Амаду, Србены.
Главный тренер: Дэниел Фарк.
Бригада арбитров: Эндрю Мэдли | Эдриан Холмс | Саймон Бек | Мэтт Доноу.
Желтые карточки: Кантуэлл — 33, Трибулль — 52, Буэндиа — 60, Тетти — 78, Крул — 90.
Забитые мячи: Теэму Пукки (Эмилиано Буэндиа) 26 — 0:1, Джейми Варди (Джеймс Мэддисон) 38 — 1:1.
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