Берлин, , 19:59 — REGNUM 14 декабря на стадионе «Бентелер-Арена» между коллективами «Падерборн-07» и «Унион Берлин» был разыгран матч 15-го тура высшего дивизиона Германии 2019/20. Противостояние завершилось боевой ничьей.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.24 был признан Кристофер Триммель, подавший 3 корнера, совершивший 2 отбора и 3 успешные обводки и выигравший 4 воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 57%.

«Падерборн-07» с 9-ю баллами остался на последней позиции в зоне вылета. «Унион Берлин», набрав 20 очков, поднялся на 10-е место.

Статистика матча («Падерборн-07"/"Унион Берлин»)

Удары 13/13

Удары в створ 4/3

Владение мячом 53%/47%

Нарушения 19/15

Угловые 2/3

Оценки WhoScored 6.68/6.72

Составы на матч:

«Падерборн-07»: Цингерле, Шонлау, Килиан, Янс, Коллинз, Гьясула, Прегер, Антви-Аджей, Василиадис, Мамба, Цолински.

Запас: Хунемайер, Штродьек, Соуза (↑ 85), Михель (↑ 68), Сабири, Хут, Дрэгер, Гуйе, Хольтманн (↑ 74).

Главный тренер: Штеффен Баумгарт.

«Унион Берлин»: Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Паренсен, Ленц, Триммель, Андрих, Гентнер, Андерссон, Бюльтер, Игвартсен.

Запас: Суботич, Рьерсон, Миис (↑ 68), Полтер, Уджа (↑ 89), Кроос, Шмидебах, Беккер (↑ 77), Николас.

Главный тренер: Урс Фишер.

Бригада арбитров: Свен Яблонски | Гвидо Клефе | Хольгер Хеншель | Николас Винтер.

Желтые карточки: Игвартсен — 20, Паренсен — 36., Триммель — 59, Миис — 73, Цолински — 83, Гьясула — 85.

Забитые мячи: Маркус Игвартсен 7 — 0:1, Кай Прегер (Клаус Гьясула) 33 — 1:1.

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