Берлин, 14 декабря 2019, 19:57 — REGNUM 14 декабря в Берлине на «Олимпийском стадионе» между коллективами «Герта» и «Фрайбург» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Противостояние завершилось со счетом 1:0.
Среди всех футболистов выделился Владимир Дарида, заработавший оценку 8.36, забивший единственный мяч в игре, совершивший 4 отбора и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач чеха составила 84%.
«Герта» одержала 4-ю победу в сезоне, набрала 15 очков и выбралась из зоны вылета, поднявшись на 13-ю строчку. «Фрайбург» с 25-ю баллами остался на 6-м месте.
Статистика матча («Герта"/"Фрайбург»)
Удары 14/15
Удары в створ 4/3
Владение мячом 41%/59%
Нарушения 11/6
Угловые 4/7
Оценки WhoScored 6.96/6.37
Составы на матч:
«Герта»: Ярштейн, Рекик, Клюнтер, Бойата, Платтенхардт, Дарида, Груич, Дилросун, Лукебакио, Ибишевич, Зельке.
Запас: Крафт, Пекарик, Шельбред (↑ 90), Штарк, Калу, Кепке, Миттельштадт (↑ 74), Майер, Вульф (↑ 74).
Главный тренер: Юрген Клинсман.
«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Хайнц, Кох, Шмид, Хеллер, Хаберер, Саллай, Хефлер, Гюнтер, Петерсен.
Запас: Шлоттербек, Абраши, Франц, Боррьелло, Иттер, Чханхун (↑ 85), Грифо (↑ 57), Кейтель, Тьеде.
Главный тренер: Кристиан Штрайх.
Бригада арбитров: Франк Вилленборг | Арне Арнинк | Марк Бош | Норберт Грудзински.
Желтые карточки: Бойата — 4, Вульф — 90.
Забитые мячи: Владимир Дарида (Дэви Зельке) 53 — 1:0.
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