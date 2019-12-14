Берлин, , 19:57 — REGNUM 14 декабря в Берлине на «Олимпийском стадионе» между коллективами «Герта» и «Фрайбург» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Среди всех футболистов выделился Владимир Дарида, заработавший оценку 8.36, забивший единственный мяч в игре, совершивший 4 отбора и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач чеха составила 84%.

«Герта» одержала 4-ю победу в сезоне, набрала 15 очков и выбралась из зоны вылета, поднявшись на 13-ю строчку. «Фрайбург» с 25-ю баллами остался на 6-м месте.

Статистика матча («Герта"/"Фрайбург»)

Удары 14/15

Удары в створ 4/3

Владение мячом 41%/59%

Нарушения 11/6

Угловые 4/7

Оценки WhoScored 6.96/6.37

Составы на матч:

«Герта»: Ярштейн, Рекик, Клюнтер, Бойата, Платтенхардт, Дарида, Груич, Дилросун, Лукебакио, Ибишевич, Зельке.

Запас: Крафт, Пекарик, Шельбред (↑ 90), Штарк, Калу, Кепке, Миттельштадт (↑ 74), Майер, Вульф (↑ 74).

Главный тренер: Юрген Клинсман.

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Хайнц, Кох, Шмид, Хеллер, Хаберер, Саллай, Хефлер, Гюнтер, Петерсен.

Запас: Шлоттербек, Абраши, Франц, Боррьелло, Иттер, Чханхун (↑ 85), Грифо (↑ 57), Кейтель, Тьеде.

Главный тренер: Кристиан Штрайх.

Бригада арбитров: Франк Вилленборг | Арне Арнинк | Марк Бош | Норберт Грудзински.

Желтые карточки: Бойата — 4, Вульф — 90.

Забитые мячи: Владимир Дарида (Дэви Зельке) 53 — 1:0.

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