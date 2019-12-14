Берлин, 14 декабря 2019, 19:40 — REGNUM 14 декабря в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» между коллективами «Кельн» и «Байер-04» был разыгран матч 15-го тура высшего дивизиона Германии 2019/20. Противостояние завершилось сенсационной победой «козлов».
Лучшим игроком матча с оценкой 8.28 стал защитник сборной Германии Йонас Хектор, отметившийся ассистом, выигравший 3 воздушные дуэли и совершивший 5 успешных отборов. Точность передач игрока составила 64%.
«Байер-04» потерпел 4-е поражение и остался на 7-й строчке. «Кельн» набрал 11 очков и выбрался с последней позиции, заняв 17-е место.
Статистика матча («Кельн"/"Байер-04»)
Удары 12/5
Удары в створ 5/2
Владение мячом 41%/59%
Нарушения 14/12
Угловые ¾
Оценки WhoScored 6.91/6.13
Составы на матч:
«Кельн»: Хорн, Эхизибей, Борно, Чихос, Каттербах, Хектор, Дрекслер, Скири, Якобс, Модест, Тильманн.
Запас: Шмид, Хегер, Риссе (↑ 56), Теродде, Кордоба (↑ 55), Мере, Крал, Верстрэт, Шауб (↑ 87).
Главный тренер: Маркус Гиздоль.
«Байер-04»: Градецки, Бендер, Бендер, Драгович, Венделл, Баумгартлингер, Диаби, Арангис, Амири, Хаверц, Фолланд.
Запас: Ретсос (↑ 66), Бэйли (↑ 54), Демирбай, Паулиньо, Аларио, Синкгравен, Станилевич, Беллараби (↑ 82), Озджан.
Главный тренер: Петер Бош.
Бригада арбитров: Мануэль Грефе | Маркус Зинн | Маркус Шуллер | Мартин Томсен.
Желтые карточки: Тильманн — 39, Хаверц — 41, Драгович — 42, Эхизибей — 77.
Красные карточки: Драгович — 62, Бэйли — 77.
Забитые мячи: Джон Кордоба (Йонас Хектор) 73 — 1:0, Себастьян Борно (Марцель Риссе) 84 — 2:0.
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