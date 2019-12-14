Берлин, , 19:40 — REGNUM 14 декабря в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» между коллективами «Кельн» и «Байер-04» был разыгран матч 15-го тура высшего дивизиона Германии 2019/20. Противостояние завершилось сенсационной победой «козлов».

Лучшим игроком матча с оценкой 8.28 стал защитник сборной Германии Йонас Хектор, отметившийся ассистом, выигравший 3 воздушные дуэли и совершивший 5 успешных отборов. Точность передач игрока составила 64%.

«Байер-04» потерпел 4-е поражение и остался на 7-й строчке. «Кельн» набрал 11 очков и выбрался с последней позиции, заняв 17-е место.

Статистика матча («Кельн"/"Байер-04»)

Удары 12/5

Удары в створ 5/2

Владение мячом 41%/59%

Нарушения 14/12

Угловые ¾

Оценки WhoScored 6.91/6.13

Составы на матч:

«Кельн»: Хорн, Эхизибей, Борно, Чихос, Каттербах, Хектор, Дрекслер, Скири, Якобс, Модест, Тильманн.

Запас: Шмид, Хегер, Риссе (↑ 56), Теродде, Кордоба (↑ 55), Мере, Крал, Верстрэт, Шауб (↑ 87).

Главный тренер: Маркус Гиздоль.

«Байер-04»: Градецки, Бендер, Бендер, Драгович, Венделл, Баумгартлингер, Диаби, Арангис, Амири, Хаверц, Фолланд.

Запас: Ретсос (↑ 66), Бэйли (↑ 54), Демирбай, Паулиньо, Аларио, Синкгравен, Станилевич, Беллараби (↑ 82), Озджан.

Главный тренер: Петер Бош.

Бригада арбитров: Мануэль Грефе | Маркус Зинн | Маркус Шуллер | Мартин Томсен.

Желтые карточки: Тильманн — 39, Хаверц — 41, Драгович — 42, Эхизибей — 77.

Красные карточки: Драгович — 62, Бэйли — 77.

Забитые мячи: Джон Кордоба (Йонас Хектор) 73 — 1:0, Себастьян Борно (Марцель Риссе) 84 — 2:0.

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