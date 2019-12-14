Берлин, , 19:39 — REGNUM 14 декабря в Майнце (Германия) на стадионе «Кофас Арена» между коллективами «Майнц-05» и «Боруссия» (Дортмунд) был разыгран матч 15-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20. Противостояние завершилось со счетом 0:3 в пользу «шмелей».

MVP матча с оценкой 9.36 был признан 19-летний нападающий сборной Англии Джейдон Санчо, забивший 1 мяч, отметившийся 1 голевой передачей и совершивший 4 успешные обводки. Точность передач вингера составила 81%.

«Боруссия», одержав восьмую победу и набрав 29 очков, укрепилась на третьей позиции. «Майнц-05» с 15-ю баллами опустился на 14-е место.

Статистика матча («Майнц-05"/"Боруссия»)

Удары 8/20

Удары в створ 0/7

Владение мячом 38%/62%

Нарушения 8/10

Угловые 3/5

Оценки WhoScored 6.06/7.57

Составы на матч:

«Майнц-05»: Зентнер, Сен-Жюст, Кариколь, Фернандеш, Ньякат, Бетью, Озтунали, Кунде, Боку, Куайсон, Салаи.

Запас: Мюллер, Пьер-Габриел, Матета (↑ 81), Максим (↑ 76), Бросински (↑ 86), Авоньи, Беркардт, Баррейру, Хак.

Главный тренер: Ахим Байерлорцер.

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Хакими, Шульц, Вайгль, Брандт, Ройс, Азар, Санчо.

Запас: Дауд (↑ 80), Алькасер (↑ 85), Геррейро, Гетце (↑ 73), Балерди, Морей, Пищек, Ларсен, Эльшлегель.

Главный тренер: Люсьен Фавр.

Бригада арбитров: Бенджамин Кортус | Флориан Хефт | Роберт Вессел | Майк Пикель.

Желтые карточки: Сен-Жюст — 23.

Забитые мячи: Марко Ройс 32 — 0:1, Джейдон Санчо (Дан-Аксель Загаду) 66 — 0:2, Торган Азар (Марко Ройс) 69 — 0:3.

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