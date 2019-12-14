Берлин, , 19:37 — REGNUM 14 декабря в Германии на стадионе «Альянц-Арена» (Мюнхен) между «Баварией» и «Вердером» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20. Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 6:1.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored с оценкой 10 был признан атакующий полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, заработавший 3+2 очка по системе гол+пас, совершивший 2 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач футболиста составила 91%.

«Бавария», набрав 27 очков, идет на 4-й позиции. «Вердер» с 14-ю баллами расположился на 15-й строчке таблице дивизиона.

Статистика матча («Бавария"/"Вердер»)

Удары 28/7

Удары в створ 14/2

Владение мячом 71%/29%

Нарушения 15/13

Угловые 8/2

Оценки WhoScored

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэйвис, Киммих, Горецка, Алькантара, Коутиньо, Гнабри, Левандовски.

Запас: Перишич (↑ 46), Ульрайх, Сингх (↑ 82), Маи, Мюллер (↑ 70), Мейер, Зиркзее.

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик.

«Вердер»: Павленка, Велькович, Селассие, Гросс, Ланг, Аугустинссон, Шахин, Классен, Рашица, Осако, Эггештайн.

Запас: Писарро, Эггештайн, Бартельс (↑ 86), Битенкур (↑ 62), Капино, Фридль (↑ 45), Голлер.

Главный тренер: Флориан Кохфельдт.

Бригада арбитров: Роберт Шредер | Гиттельманн Кристиан | Жан Клеменс Нитцель | Мартин Петерсен.

Желтые карточки: Павар — 16, Боатенг — 18, Гросс — 22, Фридль — 62.

Забитые мячи: Милот Рашица (Дэви Классен) 24 — 0:1, Филиппе Коутиньо (Серж Гнабри) 45 — 1:1, Роберт Левандовски (Филиппе Коутиньо) 45 — 2:1, Филиппе Коутиньо (Давид Алаба) 63 — 3:1, Роберт Левандовски (Томас Мюллер) 72 — 4:1, Томас Мюллер (Филиппе Коутиньо) 75 — 5:1, Филиппе Коутиньо (Иван Перишич) 78 — 6:1.