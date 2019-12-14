Казань, , 19:32 — REGNUM В Казани назвали имена финалистов специального турнира по CS: GO, который проходит в рамках кубка России по киберспорту 2019. В решающем мачте сразятся команды Team Unique и Espada, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

В полуфинале Espada обыграла коллектив eL'quvet со счётом 2:0. Team Unique, в свою очередь, также завершила матч против BLINKD со счётом 2:0.

Финальная игра пройдёт 15 декабря 2019 года. Проигравшие команды из обоих полуфиналов сразятся за третье место в турнире.

Напомним, кубок России по киберспорту 2019 проходит в Казани, в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Лучшие команды страны соревнуются в трёх дисциплинах: Dota 2, Clash Royale и CS: GO.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто сыграет в Clash Royale в финале кубка России по киберспорту 2019?