Рим, , 19:01 — REGNUM 14 декабря в Италии на стадионе «Марио Ригамонти» между коллективами «Брешиа» и «Лечче» был разыгран матч 16-го тура итальянской Серии А 2019/20. Противостояние завершилось крупной победой хозяев.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.11 был признан 22-летний словацкий вингер Николас Шпалек, забивший 1 гол, отдавший 1 голевую передачу и совершивший 1 успешный отбор. Точность передач футболиста составила 75%.

«Брешиа», набрав 13 очков и обойдя «Сампдорию» и «Дженоа», поднялась на 17-ю позицию. «Лечче» с 15-ю баллами идет двумя строчками выше.

Статистика матча («Брешиа"/"Лечче»)

Удары 12/9

Удары в створ 9/5

Владение мячом 34%/66%

Нарушения 18/25

Угловые 4/6

Оценки WhoScored 7.19/6.20

Составы на матч:

«Брешиа»: Альфонсо, Сабелли, Матею, Чансельор, Мангравити, Тонали, Ндой, Бисоли, Ромуло, Торрегросса, Балотелли.

Запас: Гастальделло, Шпалек (↑ 29), Змргал, Доннарумма, Андреначчи, Айе, Мангани, Матри, Морозини, Вивиани (↑ 81), Мартелла (↑ 71).

Главный тренер: Эудженио Корини.

«Лечче»: Васконселос, Россеттини, Калдерони, Рисполи, Делл’Орко, Шахов, Табанелли, Майер, Тахцидис, ла Мантиа.

Запас: Риккарди, Вера, Бензар, Фалько (↑ 46), Фариас (↑ 62), Дубикас, Вигорито, Галло, Бабакар (↑ 72), Ло Фасо, Маселли, Блеве.

Главный тренер: Фабио Ливерани.

Бригада арбитров: Массимилиано Иррати | Алесси Толфо | Мауро Галетто | Джампаоло Кальварезе.

Желтые карточки: Майер — 11, Шахов — 15, Чансельор — 35, Балотелли — 38, Торрегросса — 40, Табанелли — 45, Калдерони — 58, Фариас — 76.

Красные карточки:

Забитые мячи: Джон Чансельор (Николас Шпалек) 32 — 1:0, Эрнесто Торрегросса (Стефано Сабелли) 44 — 2:0, Николас Шпалек (Димитри Бисоли) 61 — 3:0.

Читайте ранее в этом сюжете: Форвард Жиру может перейти в «Интер» — СМИ