Москва, , 16:23 — REGNUM 14 декабря в рамках второго игрового дня Кубка Первого канала в Москве на многотысячном стадионе «ВТБ Арена» свои отношения выяснили заклятые соперники — сборная Финляндии и Швеции. Встреча прошла при четырёх с половиной тысячах зрителях и завершилась сокрушительной победой «Суоми» со счетом 5:1.

Несмотря на безголевой и в чем-то скучноватый первый период, в следующих 20-минутках зрители наблюдали уже абсолютно другую игру. Команды будто бы вспомнили о важности их противостояния — великого скандинавского дерби, которого всегда так ждут болельщики со всего мира.

Второй период начался с резвой игры со стороны шведский сборной, которой первой удалось открыть счет встречи. На 4-й минуте в ворота «Суоми» отличился нападающий Даниель Бродин, известный российскому болельщику, как один из ключевых фигур недавней шведской победы над «красной машиной». Выступающий за швейцарский «Фрибург» Бродин добил шайбу в пустой угол сопернических ворот, вовремя оказавшись на чужом «пятаке» — 1:0. Однако, радоваться шведским болельщиком было суждено не долго. Многочисленные нарушения правил в исполнении игроков «Тре крунур» привели их сборную к потери лидерских позиций в счете. На экваторе периода экс-форвард «Эдмонтона» Эссе Пульюярви реализовал численное преимущество финнов, замкнув передачу Миро Альтонена точным броском под перекладину — 1:1. Вскоре, на 17-й минуте периода шведов постигла такая же учесть. Финский нападающий Ере Карьялайнен удачно подставил свою клюшку под летящую в сторону ворот шайбу — 2:1, вратарь не успел вовремя отреагировать.

В заключительном периоде финская сборная не ослабила свою хватку, продолжив активничать на чужой половине льда. Таким образом, финнам удалось отличиться трижды в ворота Швеции и установить итоговый счет встречи. Голами отметились: нападающий «Витязя» Миро Альтонен, юное дарование финского хоккея Вальттере Пуустинен, и под занавес периода Франс Туохимаа — 5:1.

Сборная Финляндии одержала важную для себя победу в традиционном финно-шведском дроби, возглавив турнирную таблицу Кубка Первого канала с 4 баллами в активе.

Читайте ранее в этом сюжете: Определён состав сборной России на матч с Чехией на Кубке Первого канала