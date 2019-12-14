Казань, , 16:18 — REGNUM Стали известны имена финалистов кубка России по киберспорту 2019 в дисциплине Clash Royale. Ими стали Адель «Паша» Баширов и Андрей «Nightmare» Козимиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

В матче против Даниила «Шерхана» Ковбеля Nightmare сыграл со счётом 4:3. Паша, в свою очередь, победил из-за технического поражения своего соперника Кирилла «Milan» Ивлева.

Напомним, кубок России по киберспорту 2019 проходит в Казани, в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Лучшие команды страны соревнуются в трёх дисциплинах: Dota 2, Clash Royale и CS: GO.

Читайте ранее в этом сюжете: Определились финалисты кубка России по киберспорту 2019 в дисциплине Dota 2