Рим, , 16:02 — REGNUM Российская биатлонистка Ирина Старых заняла второе место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на этапе Кубка IBU (Международного союза биатлонистов), проходящем в Риднау (Италия).

Второй результат российской спортсменки составил +5,4 секунды ко времени победительницы без единого промаха по ходу дистанции.

Первое место заняла представительница Швеции Йоханна Скоттхейм с результатом 22 минуты 26,6 секунды также без единого промаха. Третье место у ещё одной российской спортсменки — Анастасии Поршневой, которая отстала от победительницы на +13,5 секунд и тоже ни разу не промахнулась во время прохождения дистанции

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее женская сборная России заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в Австрии.