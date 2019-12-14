Хохфильцен, Австрия, , 15:55 — REGNUM Российская женская сборная по биатлону заняла второе место в эстафете 4×6 км на втором этапе Кубка мира (КМ) проходящем в Хохфильцине (Австрия).

В составе женской сборной России выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Их второй результат составил +8,2 секунды ко времени победительниц и использованием пяти дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Первое место заняла женская сборная Норвегии с результатом 1 час 10 минут 4,7 секунды при одном штрафном круге и 7 дополнительных патронах.

Третье место у сборной Швейцарии, чье отставание от лидеров составило + 1 минуту 04,1 секунды при оном штрафном круге и 9 дополнительных патронах.

Отметим, это четвертая медаль для сборной России на втором этапе Кубка мира в Австрии.