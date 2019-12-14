Казань, , 15:06 — REGNUM Определились финалисты кубка России по киберспорту 2019 в дисциплине Dota 2. Ими стали команды Gentlemen и TPB «Технопарк Пушкино», сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Кубок победителя ФКС России

В полуфинальных матчах Gentlemen обыграли Husky со счётом 2:0. TPB «Технопарк Пушкино», в свою очередь, также завершили матч против Vault со счётом 2:0.

Теперь Husky и Vault сразятся в матче за третье место. Финальная игра, которая определит обладателя кубка России, состоится 15 декабря 2019 года.

Напомним, кубок России по киберспорту 2019 проходит в Казани, в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Лучшие команды страны соревнуются в трёх дисциплинах: Dota 2, Clash Royale и CS: GO.

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