Прага, , 15:05 — REGNUM Чешский форвард и капитан владивостокского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Томаш Зогорна вынужден будет пропустить остаток матчей команды в 2019 году. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба владивостокской команды.

«Капитан «Амура» Томаш Зогорна перенёс операцию по удалению аппендицита в Чехии», — говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что игрок прибыл на родину чтобы присоединиться к чешской сборной для участия в очередном этапе Евротура.

«Зогорна-старший пропустит оставшиеся матчи «Амура» в 2019 году», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что на восстановление игроку понадобится, ориентировочно, четыре недели.

Отметим, в нынешнем сезоне Томаш Зогорна сыграл в составе «Амура» 35 матчей в КХЛ и набрал в них 21 (9 шайб + 12 результативных передач) очков.