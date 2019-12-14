Брисбен, Австралия, 14 декабря 2019, 15:02 — REGNUM Российская велосипедистка Анастасия Войнова заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира (КМ) п велотреку, проходящем в Брисбене.
В заезде за бронзовую награду российская спортсменка оказалась сильнее представительницы Колумбии Марты Байоны Пинеды.
Первое место выиграла Ли Вай Це из Гонконга, серебро у австралийской спортсменки Стефани Мортон.
Отметим, Анастасия Войнова — серебряный призера летних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и победительница четырех чемпионатов мира и одиннадцати чемпионатов Европы.