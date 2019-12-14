Москва, , 14:56 — REGNUM Тренерский штаб мужской сборной России по хоккею определился с составом команды на второй матч второго этапа хоккейного Евротура Кубка Первого канала со сборной командой Чехии. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Голкипером сборной России, который займет место в воротах, будет Илья Сорокин, запасным вратарем станет Александр Самонов.

Звенья российской команды будут выглядеть так:

Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов;

Рушан Рафиков — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Кирилл Семенов — Антон Бурдасов;

Андрей Миронов — Алексей Марченко, Владимир Эдуардович Ткачев — Владимир Александрович Ткачев — Никита Сошников;

Никита Лямкин — Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов, Богдан Якимов.

Отметим, матч между сборными России и Чехии пройдет 14 декабря и начнется в 15:00 мск.