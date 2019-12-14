Казань, , 14:07 — REGNUM В Казани прошла торжественная церемония открытия кубка России по киберспорту 2019. В ней приняли участие команды-участницы и организаторы мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Косплееры на кубке России по киберспорту 2019 ФКС России

Церемония открытия турнира прошла на сцене Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит пожелал участникам соревнований удачи и рассказал об особенностях проведения кубка.

Дмитрий Смит, президент ФКС России. Надеюсь, что сегодня мы увидим настоящую игру настоящих профессионалов.

Дмитрий Смит также отметил, что помимо матчей по Dota2, CS: GO и Clash Royale зрителей ожидает финал соревнований по виртуальному дрон-рейсингу. По его словам, эта редкая дисциплина стала одной из главных особенностей кубка России по киберспорту 2019.

Президент ФКС России считает, что особое внимание зрителям кубка следует уделить матчам по Clash Royale. По мнению Дмитрия Смита, соревнования по этой дисциплине в Казани скоро выйдут на «совершенно новый уровень».

Дмитрий Смит, Президент ФКС России. Мы всегда идём в ногу со временем, и соревнования по мобильному киберспорту — отличное тому подтверждение. Смартфон сейчас есть вообще у всех, а значит доступ к соревнованиям есть у всех игроков.

Дмитрий Смит также поделился планами ФКС России по дальнейшему проведению киберспортивных событий. Он сказал, что Федерация уже «подписала соглашение с Нижним Новгородом» и совсем скоро анонсирует крупное мероприятия на территории этого города.

Напомним, кубок России по киберспорту 2019 проходит в Казани 14 и 15 декабря 2019 года. В рамках чемпионата состоятся соревнования по трём дисциплинам: CS: GO, Dota 2 и Clash Royale. В каждой из них примут участие четыре команды игроков (четыре игрока в случае с Clash Royale).

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