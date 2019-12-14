Казань, , 13:45 — REGNUM В Казани стартовали матчи по мобильной игре Clash Royale в рамках кубка России по киберспорту 2019. За победу сразятся четыре лучших спортсмена в этой дисциплине, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря

Турнир по Clash Royale начнётся с двух полуфинальных матчей. В первом из них сразятся Даниил «Шерхан» Ковбель и Андрей «Nightmare» Козимиров. Во втором — Кирилл «Milan» Ивлев и Адель «Паша» Баширов.

После этого победители обоих полуфиналов сразятся друг с другом за кубок России. Финальный матч пройдёт 15 декабря 2019 года.

Напомним, кубок России по киберспорту 2019 проходит в Казани, в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Помимо Clash Royale, лучшие киберспортсмены страны также соревнуются в матчах по Dota 2 и CS: GO.

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