Москва, , 13:54 — REGNUM Хоккейная мужская сборная Финляндии нанесла поражение команде Швеции в матче второго этапа Европейского хоккейного тура — Кубка Первого канала.

Игра состоялась на льду московской «ЦСКА-Арены» и закончилась со счетом 5:1 в пользу финской команды.

В составе сборной Финляндии голами отметились Ессе Пульюярви (30-я минута в большинстве), Ере Карьялайнен (38-я), Миро Аалтонен (44-я), Валттери Пуустинен (58-я в пустые ворота) и голкипер сборной Франс Туохимаа (59-я в пустые ворота).

Автором единственного гола сборной Швеции стал форвард Даниэль Бродин.

Отметим, по итогам матча сборная Финляндии набрала четыре очка и лидирует в турнирной таблице Кубка Первого канала. У сборной Швеции три очка и второе место.