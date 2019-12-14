Казань, , 13:14 — REGNUM В Казани стартовали матчи по Dota 2 в рамках гранд-финала кубка России по киберспорту 2019. В них примут участие четыре лучшие команды страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

В первом полуфинальном матче друг с другом сразятся VAULT (Леонид «xevious» Петров, Тимур «Годзилла» Маврин, Адель «fozzy^^» Зинатуллин, Дмитрий «ufir» Кашапов и Марат «esko» Имамутдинов) и TPB «Технопарк Пушкино» (Владлен «Mariachi» Гребеньков, Евгений «Xakoh» Кочетов, Андрей «Kaht» Шульгин, Данил «illusion» Гржевка и Константин «kodos-» Когай).

Во втором матче — Husky (Александр «Cloud» Захаров, Елисей «Yel» Филиппов, Павел «SpeedMan» Мануилов, Семен «bastark» Деньгин и Валерий «Meteora» Аджигирей) и Gentlemen (Иван «VANSKOR» Скороход, Станислав «633» Глушан, Егор «19teen» Лексютин, Евгений «Chu» Макаров и Александр «Pio65: hearts: spades:» Заливако).

После этого победители полуфиналов сразятся друг с другом в матче, который определит обладателя кубка России. Финальное состязание пройдёт 15 декабря 2019 года.

Напомним, кубок России по киберспорту 2019 проходит в Казани, в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Помимо Dota 2, лучшие киберспортсмены страны также соревнуются в матчах по CS: GO и Clash Royale.

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