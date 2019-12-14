Турин, Италия, , 13:11 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» может провести обмен своего немецкого полузащитника Эмре Джана на аргентинского хавбека команды «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса. Об этом 14 декабря сообщает Tuttosport.

По данным источника, такой обмен может быть совершен уже в январе следующего года. При этом оба футболиста не против него, так как хотели бы сменить обстановку, а потому контакты между клубами продолжаются.

Отметим, Леандро Паредес играет в «ПСЖ» с января текущего года, куда он перешел из санкт-петербургского «Зенита». Он провел за клуб 34 матча и отметился в них 2 голевыми передачами. Эмре Джан перешел в «Ювентус» из «Ливерпуля» летом 2018 года в 44 матчах за команду отметился 4 голами и результативной передачей.