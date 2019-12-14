Лондон, , 13:01 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» выпустил заявление после того как его немецкий турецкого происхождения хавбек Месут Озил разместил на своих страницах в соцсетях обвинение к мусульманам в том, что они якобы замалчивают ситуацию о преследованиях уйгуров в КНР. Соответственное заявление пресс-службы лондонской команды 14 декабря обнародовано на сайте Sina Weibo.

«Клуб хочет сделать чёткое заявление относительно комментариев Месута Озила в социальных сетях. То, что написал Озил, является его личным мнением», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что команда «Арсенал» всегда придерживалась принципа не вовлечения в политику.

Отметим, ранее Месут Озил разместил на своей странице в социальной сети Twitter сообщение, в котором обрушился с критикой на мусульман, замалчивающих, как считает футболист, проблемы уйгуров в Китае.