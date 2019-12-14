Париж, , 12:47 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» готов выкупить во время зимнего трансферного окна за €70 млн аргентинского форварда миланской команды «Интер» Мауро Икарди, однако этим планам может помешать супруга и агент футболиста Ванда Нара. Об этом 14 декабря сообщает Tuttosport.

По данным издания, супруга 26-летнего футболиста, учитывая отличные игровые показатели спортсмена, хочет изучить другие предложения, которые могут поступить к Икарди следующим летом.

Также сообщается, что она надеется на предложения туринского клуба «Ювентус» и мадридской команды «Реал».

Отметим, в настоящее время Мауро Икарди играет за «ПСЖ» на правах аренды и в 15 матчах за клуб отметился 12 голами и 2 результативными передачами.