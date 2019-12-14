Нагано, Япония, , 11:44 — REGNUM Российский конькобежец Виктор Муштаков стал первым на дистанции 500 м на этапе Кубка мира (КМ) по конькобежному спорту, проходящему в Нагано.

Российский спортсмен прошел дистанцию за 34,508 секунды и этим установил рекорд катка.

Второе место занял ещё один российский спортсмен — Павел Кулижников, который финишировал с результатом 34,540 секунды. Третьем место занял японец Юма Мураками, результат которого составил 34,545 секунды.

И ещё один российский конькобежец — Руслан Мурашов, занял шестое место с результатом 35,288 секунды.

Отметим, Виктор Муштаков является двукратным бронзовым призером чемпионата мира текущего года.