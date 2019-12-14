Филадельфия, США, , 11:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» переиграл команду «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 116:109.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Пеликанз» Брэндон Ингрэм, который смог набрать в матче 32 очка.

У «Сикерс» самым результативным оказался легкий форвард Тобиас Харрис, набравший за игру 31 очко. Ещё два его коллеги по клубу оформили в матче дабл-даблы. Отличились разыгрывающий Бен Симмонс с 24 очками и 11 результативными передачами, и камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 24 очка и сделавший 11 подборов.

Отметим, это шестая победа «Филадельфии» в последних семи играх нынешнего сезона НБА. Для «Нью-Орлеана» это одиннадцатое поражение подряд.