Сакраменто, США, , 11:08 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» переиграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на пакете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой гостей со счетом 101:103.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, оформивший в мате дабл-дабл с 34 очками и 12 подборами.

В составе «Никс» самым результативным оказался форвард Бадди Хилд, который остановился в шаге от дабл-дабла с 26 очками и 9 подборами.

Отметим, это первое поражение «Сакраменто» после трех подряд побед. Для «Никс» данная победа стала второй подряд после серии из десяти поражений подряд.