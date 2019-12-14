Солт-Лейк-Сити, США, , 10:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» переиграл баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу хозяев со счетом 114:106.

Наиболее результативным игроком встречи стал хорватский лёгкий форвард Боян Богданович, набравший за игру 32 очка. Его коллега по клубу — защитник Донован Митчелл, сумел набрать в матче ещё 28 очков.

У «Голден Стэйт» самым результативным оказался защитник Алек Бёркс, в активе которого 24 очка, набранные за игру.

Отметим, эта победа стала третьей для «Юты» в последних семи играх НБА. Для «Уорриорз» это седьмое поражение в последних восьми матчах.