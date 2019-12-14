Лондон, , 10:16 — REGNUM Бывший главный наставник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Унаи Эмери отказался от места главного тренера футбольной команды английской Премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон». Об этом 14 декабря сообщает Marca.

По данным источника, 48-летний специалист, также получивший после своего увольнения из «Арсенала» два предложения из Китая, не хочет проявлять поспешность и сразу принимать предложение клубов английского чемпионата, так как перед следующим шагом в карьере намеревается провести тщательный анализ ситуации.

Отметим, Унаи Эмери пришел в «Арсенал» летом 2018 года, и команда под его руководством в сезоне 2018/19 стала финалистом Лиги Европы, где уступила другой лондонской команде — «Челси». В нынешнем сезоне «Арсенал» находится на девятом месте турнирной таблицы АПЛ с 22 очками после 16 туров.