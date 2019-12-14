Атланта, США, 14 декабря 2019, 10:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пейсерс» обыграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Игра прошла на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась со счетом 100:110 в пользу гостей.
Самым результативным игроком встреч оказался разыгрывающий «Индианы» Трей Янг, который набрал в матче 23 очка. Его коллега по команде лёгкий форвард Деандре Хантер набрал за игру ещё 21 очко.
В составе «Атланты» наиболее результативным оказался разыгрывающий Малколм Брогдон, оформивший в матче дабл-дабл с 19 очками и 12 результативными передачами.
Отметим, это пятая победа Индианы» в последних семи играх НБА и пятое поражение для «Атланты» за последние семь матчей.