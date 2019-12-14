Лондон, , 10:14 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо дал свой комментарий по поводу подписания главным тренером команды «Ливерпуль» Юргеном Клоппом нового контракта со своей командой.

«Думаю, это означает, что они все счастливы. Юрген счастлив, потому что иначе он бы не подписал новое соглашение. А клуб счастлив, потому что в противном случае он бы не предложил ему продлить действовавший контракт», — приводит слова Моуриньо Footmercato.

При этом он отметил, что данное событие является отлично новостью для болельщиков «Ливерпуля», которые любят Клоппа, для игроков команды — так как в ней хорошие отношения и для всей английской Премьер-лиги, так как в ней хотят видеть только лучших футболистов и тренеров.

«А он один из лучших», — заключил Моуриньо.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что Юрген Клопп заключил с «Ливерпулем» новый контракт, рассчитанный до 2024 года.