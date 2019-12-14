Миннеаполис, США, , 09:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл баскетболистов «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась со счетом 117:124 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи оказался легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж, набравший за игру 46 очков. Его одноклубник — ещё один легкий форвард клуба Кавай Леонард оформил в матче дабл-дабл с 42 очками и 11 подборами.

У «Тимбервулвз» наиболее результативным стал доминиканский центровой команды Карл-Энтони Таунс, который набрал в матче 39 очков. Ещё 22 очка записал в свой актив его коллега по команде разыгрывающий Джефф Тиг.

Отметим, это победа стала шестой для «Клипперс» в последних семи матчах. Для «Миннесота» это поражение стало седьмым подряд.