Манчестер, Великобритания, , 09:40 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» интересуется своим бывшим полузащитником Джейдоном Санчо, который перешел в «Боруссию» из Дортмунда в 2017 году. Об этом 14 декабря сообщает Daily mail.

По информации источника, ранее 19-летним игроком интересовались такие клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». В «МС» не хотели бы чтобы их конкуренты усилились с помощью игрока и хотели бы вернуть его в свой состав в ближайшем будущем.

Отметим, Санчо перешёл в дортмундскую «Боруссию» £8 млн и после переезда в Германию стал основным игроком национальной английской сборной команды.