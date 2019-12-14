Орландо, США, , 09:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой гостей со счетом 107:130.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал за матч 54 очка. Ещё 23 очка записал на свой счет его одноклубник — разыгрывающий Расселл Уэстбрук.

У «Орландо» самым результативным оказался французский защитник команды Эван Фурнье, набравший в мате 23 очка. У его коллеги по команде форварда Аарона Гордона 21 набранное очко за игру.

Отметим, это пятая победа «Рокетс» в последних семи матчах регулярного сезона НБА. Для «Орландо» это поражение стало третьим подряд.