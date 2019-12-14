Оттава, , 09:54 — REGNUM Российский саночник Роман Репилов занял первое место на этапе Кубка мира по санному спорту, проходящем в Уистлере (Канада).

Победный результат российского спортсмена составил 1 минуту 39,713 секунды.

Второе место занял представитель Германии Феликс Лох с результатом 1 минута 39,860 секунды. Третьим стал Доминик Фишналлер из Италии, финишировавший за 1 минуту 39,920 секунды.

Остальные российские спортсмены на турнире не вошли в лучшую десятку.

Отметим, лучшей в соревнованиях у женщин стала российская саночница Татьяна Иванова с результатом 1 минута 17, 378 секунды. Второй стала Анна Беррайтер из Германии с результатом 1 минута 17,569 секунды, третей — ещё она российская спортсменка Виктория Демченко (1 минута 17,599 секунды).