Филадельфия, США, , 09:13 — REGNUM У шведского нападающего клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Оскара Линблома диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, которая поражает костные ткани и поэтому он пропустит оставшуюся часть нового регулярного сезона лиги. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба клуба.

«Ведущие специалисты из Университета Пенсильвании обнаружили у Оскара Линдблома саркому Юинга. На следующей неделе ему предстоит пройти дальнейшее обследование, после которого начнётся курс терапии. Вряд ли он будет играть в этом сезоне», — приводит пресс-служба «Флайерз» слова генерального менеджера команды Чака Флетчера.

Также он отметил, что команда сделает всё, что в её силах для поддержки 23-летнего хоккеиста и обеспечения ему самого лучшего медицинского ухода.

Отметим, Оскар Линблом был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2014 году под 138-м номером, а в мае 2017 года швед подписал с клубом контракт новичка. Всего сыграл в 134 матчах за команду и набрал в них 57 (30 шайб + 27 результативных передач) очков.