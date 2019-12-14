Москва, , 09:08 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного московского клуба «Спартак» Педро Роша может вернуться на родину, что играть на правах за команду «Фламенго» из Рио-де-Жанейро. Об этом 14 декабря сообщает портал Globo Esporte.

По информации источника, клубы уже согласовали все вопросы по переходу 25-летнего футболиста и в настоящее время для этого оформляются необходимые документы.

Также сообщается, что в переходе во «Фламенго» Роша заинтересован лично главный наставник клуба Жоржи Жезуш, который хочет закрыть игроком сразу несколько позиций на поле.

Отметим, Педро Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из бразильской команды «Гремио». Он сыграл за московский клуб в 19 матчах, отметившись в них 1 голом и двумя результативными передачами.