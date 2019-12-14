Мемфис, США, , 08:58 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась со счетом 114:127 в пользу гостей.

При этом самым результативным игроком встречи оказался форвард «Гриззлис» Джарен Джексон, который смог набрать 43 очка за игру. Его одноклубник лёгкий форвард Джей Краудер оформил в матче дабл-дабл с 15 очками и 11 подборами.

У победителей наиболее результативным стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, записавший на свой счет дабл-дабл в матче с 37 очками и 11 подборами. Ещё 26 очков набрал его коллега по команде защитник Крис Миддлтон.

Отметим, по итогам встречи победная серия «Милуоки» в нынешнем регулярном сезоне НБА составляет семнадцать игр подряд. Для «Гриззлис» это четвёртое поражение в последних семи играх.