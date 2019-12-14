Лондон, , 08:53 — REGNUM Главный тренер футбольного лондонского клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий по поводу игры американского защитника команды Кристана Пулишича.

«В последнее время он провёл подряд много матчей, в новой лиге, в которой очень тяжело выступать физически, но, конечно, мы также хотим большего», — приводит пресс-служба «Челси» слова главного наставника клуба.

Также Лэмпард рассказал, что у Пулишича ещё всё впереди, он талантлив и с часто с дриблингом занимает выгодные позиции на поле, а следующим этапом его развития станет способность забивать больше.

«Я очень доволен им, ведь мы многое требуем от него», — сказал главный тренер лондонского клуба.

Отметим, Кристан Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской команды «Боруссия» во время последнего зимнего трансферного окна за €64 млн.