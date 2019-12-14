Монреаль, Канада, , 08:37 — REGNUM Россия сохранит право на проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, так как для всех видов спорта должно быть одинаковое ограничение. Об этом 14 декабря глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тейлор, его слова приводит Associated Press.

«Сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020. Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы — это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта», — сказал глава комитета ВАДА.

Также он отметил, что не считает решение ВАДА по России мягким и напомнил, что агентство лишило Россию права на проведение крупных мероприятий — таких как чемпионаты мира.

Кроме этого, Тэйлор подчеркнул, что обжалование решения ВАДА Россией в Спортивном арбитражном суде (CAS), в случае если эти споры затянутся, может повредить спортсменам, которые будут готовится в Олимпийским игра 2024 года.

«Если слушания затянутся, и дисквалификация не затронет Игры 2020 года в Токио, то после она распространится на Игры 2024 года в Париже», — заявил глава комитета ВАДА и добавил, что он ожидает, что окончательное решение по вопросу санкций по отношению к российским спортсменам будет принято к марту или апрелю следующего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком ВАДА принял решение о введении ряда санкций по отношению к российским спортсменам, в числе которых лишение их на четыре года возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России, а также запретить проводить на территории России крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).